Ancora un episodio di violenza sessuale nei confronti di una donna a Milano. Dopo il tentato stupro alla stazione Garibaldi, per il quale un uomo di 29 anni è stato arrestato negli scorsi giorni, lunedì sera un'altra ragazza è stata vittima di molestie. I fatti si sono svolti attorno alle 23 di lunedì sulla banchina della metro a Corvetto, sulla linea gialla. Un uomo si è avvicinato a una ragazza di 26 anni che stava attendendo un treno per tornare a casa. Poco prima dell'arrivo del convoglio l'uomo ha palpeggiato il seno alla ragazza, cercando di strapparle i vestiti e sfilandole la camicetta. La giovane si è messa a urlare, mettendo in fuga l'aggressore. Subito dopo ha chiesto aiuto agli addetti alla sicurezza di Atm e poi ai carabinieri. Ai militari del Nucleo radiomobile la ragazza, una cittadina straniera, ha descritto il suo aggressore, che è stato individuato poco distante dalla stazione della metro. Si tratta di un cittadino romeno, residente a San Giuliano Milanese, alle porte del capoluogo lombardo. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per violenza sessuale.