in foto: (Foto Fb: Questura di Milano)

Voleva appropriarsi della merce ordinata da altri cittadini online senza sborsare una lira, ma gli è andata male. Un uomo di 46 anni è stato arrestato questa mattina, martedì 9 giugno, a Milano per aver cercato di rubare un furgoncino delle consegne di Amazon, il colosso della e-commerce, parcheggiato in piazzale Dateo. Il van, che disponeva in quel momento di circa 200 pacchi in via di consegna, è stato notato dall'uomo che ha cercato subito di portarlo via. Fondamentale l'intervento degli autisti di Amazon che hanno notato il comportamento del 46enne mettendolo in fuga. L'uomo è quindi scappato a piedi mentre i due lo rincorrevano fino a via Colletta, dove è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della polizia di Stato. Il furgoncino ha quindi potuto completare il suo giro di consegne senza ulteriori problemi.

Arrestati due minorenni in piazzale Dateo: rapinavano coetanei

Circa una settimana fa, piazzale Dateo è stata teatro di un altro arresto realizzato dai poliziotti milanesi. Due ragazzi minorenni sono stati infatti fermati dagli agenti del Commissariato Monforte Vittoria della polizia dopo aver rapinato altri due ragazzi, di 19 e 17 anni. Le due vittime sono state minacciate con un taglierino per obbligarle a consegnare cellulari e portafogli. Allertate, le forze dell'ordine sono subito intervenute arrestando i due minori e accompagnandoli al Centro Prima Accoglienza Minorile di Torino. I poliziotti si trovavano in zona poiché nell'ultimo periodo erano venuti a conoscenza di diverse rapine ai danni di ragazzini tra largo Marinai d'Italia, via Cadore, piazzale Dateo e corso Indipendenza.