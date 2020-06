Due ragazzi minorenni sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato Monforte Vittoria della polizia di Milano dopo aver rapinato altri due ragazzi, di 19 e 17 anni, nei pressi di piazzale Dateo. Le due vittime sono state minacciate con un taglierino per obbligarle a consegnare cellulari e portafogli. Allertate, le forze dell'ordine sono subito intervenute arrestando i due minori e accompagnandoli al Centro Prima Accoglienza Minorile di Torino. I poliziotti si trovavano in zona poiché nell'ultimo periodo erano venuti a conoscenza di diverse rapine ai danni di ragazzini tra largo Marinai d'Italia, via Cadore, piazzale Dateo e corso Indipendenza.

A Varese sgominata una baby gang

A Varese, la Squadra Mobile ha sgominato una baby gang composta da sette minorenni che realizzava lo stesso tipo di rapine dei due minori di Milano sottraendo alle vittime cellulari e altri oggetti di valore. Quattro dei sette arrestati sono stati portati al carcere di detenzione minorile Beccaria di Milano, mentre gli altri tre sono stati accompagnati in una comunità per minori. Due di loro, nel mentre, sono diventati maggiorenni. I fatti in questione infatti risalgono ad un periodo compreso tra marzo e novembre dello scorso anno, quando diverse vittime sono cadute nella trappola della baby gang che usava accerchiare i malcapitati e minacciarli brandendo un coltello. In un paio di episodi, le vittime hanno subìto anche lesioni fisiche fortunatamente non gravi.