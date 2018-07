in foto: Una scena del fermo alla metro Zara (LaPresse)

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi alla fermata metro Zara, a Milano. Un passeggero della metro, cittadino senegalese, è stato fermato con decisione da una decina di agenti della polizia locale di Milano. Secondo quanto riferito dai vigili, l'uomo pochi minuti prima delle 18 avrebbe apostrofato senza alcun motivo alcuni agenti del Nucleo tutela trasporto pubblico che erano in servizio sui vagoni della metropolitana milanese. A quel punto gli agenti avrebbero chiesto i documenti al senegalese, che avrebbe però reagito con violenza nei confronti degli operanti. Da qui il fermo, avvenuto a pochi metri dai tornelli della metro e davanti allo sguardo di numerosi cittadini, attoniti. Il fermato, durante le operazioni, ha continuato a insultare ripetutamente gli agenti chiedendo ai presenti di intervenire e ripetendo di non aver commesso alcun reato: "È questa l'Italia di merda? Siete dei bastardi", ha urlato l'uomo, rivolgendosi poi agli agenti: "Siete tutti figli di t…". Il cittadino senegalese fermato è stato successivamente accompagnato all’Ufficio centrale arresti e fermi, dove è stato condotto ufficialmente per essere identificato. Non è ancora noto se nei suoi confronti siano state mosse delle accuse.