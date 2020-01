in foto: La top model Vittoria Ceretti

Si sono intrufolati in casa da un'entrata secondaria, hanno scassinato la porta e dopo aver messo a soqquadro l'intero appartamento sono fuggiti portando via abiti, gioielli e contanti per un valore di oltre 80mila euro. Si tratta dell'ennesimo furto avvenuto durante le festività natalizie a Milano, dopo quelli degli scorsi giorni nella zona del Quadrilatero della moda: questa volta a farne le spese è stata la top model Vittoria Ceretti, originaria di Brescia e residente da tempo a Milano.

Il furto nel centro storico di Milano

La denuncia è partita proprio da lei quando venerdì, rientrata nella sua casa nel centro storico della città, ha trovato ad attenderla l'amara sorpresa: in pochi minuti i ladri hanno portato via quasi tutto. Stando a quanto trapelato sembra che siano stati rubati gioielli per circa 30mila euro, capi d’abbigliamento da 50mila euro e qualche migliaio di euro in contanti. Le indagini sono iniziate praticamente subito e gli agenti hanno effettuato il sopralluogo in casa utile a raccogliere indizi che possano portarli sule tracce dei malviventi. In questo senso saranno fondamentali le immagini delle telecamere di sorveglianza poste all'ingresso e nel cortile di uno degli stabili più antichi di Milano.

La carriera della top model Vittoria Ceretti

Lanciata da Dolce&Gabbana nel 2014, Vittoria Ceretti è oggi una delle modelle più richieste nel panorama internazionale. Ha sfilato tra New York, Londra e Parigi per brand come Armani, Alexander McQueen, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo ed Etro. Nel febbraio 2017 è apparsa sulla copertina di Vogue Giappone e dopo un mese su quella di Vogue America, infine sempre nello stesso anno sulla cover di Vogue Francia. Mentre nel 2018 è arrivata al copertina di Vogue Inghilterra. Nel 2017 è stata nominata "Model of the Year" per l’annuale Readers’ Choice Awards ed è comparsa accanto a Irina Shayk, Julia Nobis, Carolyn Murphy e Raquel Zimmermann nella campagna pubblicitaria primavera/estate di Alberta Ferretti, realizzata dal fotografo statunitense Steven Meisel.