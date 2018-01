in foto: Isabella Votino con Roberto Maroni (LaPresse)

Colpo grosso di una banda di ladri d'appartamento a Milano. I malviventi hanno svaligiato la casa di Isabella Votino, storica portavoce del governatore uscente della Lombardia Roberto Maroni. La notizia è stata anticipata dal quotidiano "Il Giorno" e ripresa da altri mezzi di informazione. Il colpo sarebbe avvenuto alcuni giorni prima di Capodanno, mentre la Votino era in ferie: i ladri si sono introdotti nella sua abitazione, situata in una zona centralissima e molto sorvegliata della città, a pochi passi dal Teatro alla Scala. Una circostanza che fa pensare che ad agire sia stata una banda specializzata in furti d'alto livello. La Votino, storica portavoce di Maroni anche ai tempi del Viminale e vicina al governatore anche pochi giorni fa, in occasione dell'annuncio della sua mancata ricandidatura al Pirellone, una volta rientrata dalle vacanze ha trovato l'appartamento completamente a soqquadro: mancavano un gran numero di oggetti preziosi come gioielli, abiti e orologi. Non è ancora stato reso noto il valore della merce rubata. Sul caso indagano i poliziotti della questura, che hanno chiesto aiuto anche ai colleghi della scientifica: l'abitazione svaligiata è stata passata al setaccio nella speranza di trovare qualche traccia dei ladri, che come scritto però sarebbero estremamente specializzati in questo genere di colpi.

Prima di Natale altri furti eclatanti a Milano.

Poco prima di Natale Milano era stata interessata da una serie di eclatanti furti in zone centrali e lussuose: i malviventi avevano svaligiato un appartamento in via Fiori chiari, a Brera, una gioielleria in via Pontaccio (nello stesso quartiere) e la boutique di Prada in via della Spiga. Tutti i colpi avevano fruttato centinaia di migliaia di euro ciascuno. Mentre sempre la notte di Capodanno una banda di malviventi era entrata in azione in un palazzo in via della Signora 4, sede della Fondazione Benedetta D’Intino e dimora di alcuni membri della famiglia Mondadori-Formenton: anche in quella circostanza il bottino è stato ingente.