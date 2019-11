in foto: Lo striscione di Forza nuova (foto di Silvia Roggiani)

Uno striscione firmato da Forza Nuova è apparso questa mattina davanti all'ecoteatro di via Fezzan a Milano, dove alle 10 la senatrice a vita Liliana Segre ha incontrato alcuni studenti assieme a don Gino Rigoldi. "Sala ordina, l'antifa agisce, il popolo subisce", è la scritta che campeggiava sullo striscione, la cui presenza è stata segnalata dal presidente del Municipio 6 Santo Minniti. Ironico il commento dell'esponente del Partito democratico: "Stamattina di fronte al Municipio 6 ho trovato questo striscione, poco prima dell'evento che faremo con Liliana Segre. Solo una cosa non mi è chiara: secondo voi va nel generico o nell'umido?".

La segretaria Pd Milano metropolitana Roggiani: "Provocazione intollerabile"

La segretaria del Pd Milano metropolitana Silvia Roggiani ha condannato duramente l'episodio, parlando di una "provocazione inaccettabile e intollerabile": "L'oltraggio dei neofascisti di Forza Nuova è indegno, perché offende tutti noi e la memoria antifascista di Milano, città medaglia d'Oro alla Resistenza. A chi nutriva ancora dubbi, ecco le prove. I fascisti cercano di tornare a galla e lo fanno colpendo Liliana Segre. E trovano forse sponda in quella destra che – solo una settimana fa – ha perso l'occasione di stare dalla sua parte", ha commentato Roggiani, riferendosi al voto sulla Commissione contro l'odio, il razzismo e l'antisemitismo in Senato che è stata approvata nonostante l'astensione di tutto il centrodestra. "Noi non abbiamo dubbi – ha aggiunto la segretaria del Pd metropolitano – stiamo dalla parte di chi, purtroppo, ha provato sulla sua pelle l'odio razziale, perché la memoria è l'unico antidoto possibile. E perché non staremo mai dalla parte di chi è stato sconfitto dalla storia". La Roggiani ha poi concluso: "Sappiano questi vigliacchi che Milano non si piegherà mai alle loro minacce".

Il Pd: Istituire una commissione Segre anche in Lombardia

Lo striscione di Forza nuova apparso questa mattina è solo l'ultimo di una serie di episodi allarmanti in Lombardia: a Melzo e a Desio si sono verificate negli ultimi giorni due diverse aggressioni a sfondo razzista ai danni di ragazzini dalla pelle nera. Mentre a Orzinuovi, nel Bresciano, il giovane assessore alla Cultura Leonardo Binda, leghista, è stato immortalato in un video mentre faceva una battuta razzista paragonando una foca a un nero. Tanti campanelli d'allarme che hanno spinto il gruppo regionale del Pd a presentare una mozione urgente in Consiglio regionale per istituire, anche al Pirellone, una Commissione contro l'odio, il razzismo e l'intolleranza, proprio sul modello di quella istituita in Senato: "Riteniamo urgente affrontare i fenomeni d'odio che sembrano essere crescenti nel nostro Paese – ha commentato il consigliere Pietro Bussolati, primo firmatario della mozione -. Il popolo italiano è un popolo a grande maggioranza non razzista, ma proprio per questo bisogna separare le mele marce e stigmatizzare i comportamenti che sono pericolosi per tutte le minoranze, non solo quelle etniche ma anche quelle religiose, di genere, il tema della visibilità".