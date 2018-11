in foto: Immagine di repertorio

Sei ragazze sono rimaste intossicate a Milano a causa di una sostanza urticante che qualcuno ha spruzzato nella loro classe. L'episodio, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 9.20 in una scuola superiore che si trova in via Alcuino, zona Fiera Milano. Sembra che a spruzzare lo spray al peperoncino, probabilmente per una bravata, sia stato un loro compagno di classe. A farne le spese sono state sei ragazze di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Le studentesse sono state prima accompagnate in infermeria: poi per tre di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Due, una 15enne e una 19enne, sono state trasportate in codice verde all'ospedale San Carlo: le loro condizioni non destano preoccupazione. Un'altra ragazza di 17 anni è stata invece trasportata in codice giallo all'ospedale Sacco: pare comunque che, più che per i sintomi dell'intossicazione, la ragazza sia rimasta molto agitata per l'episodio in sé. Nel plesso scolastico del Severi-Correnti, che ospita due licei e due indirizzi di studio professionali, sono intervenuti i carabinieri, cui spetterà ora indagare sull'episodio: diversi i precedenti in altre scuole e luoghi chiusi frequentati da giovani, come discoteche e centri commerciali.