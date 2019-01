È entrato nel bar armato di fucile e ha sparato senza esitazione verso un uomo seduto al bancone, ferendolo gravemente alla gamba. Una vera e propria scena da far west quella a cui hanno assistito attoniti alcuni testimoni ieri sera a Milano, nel quartiere Baggio. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse pattuglie dei carabinieri e i soccorritori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi alla vittima che è stata trasportata in codice rosse all'ospedale di Niguarda: secondo le prime informazioni il proiettile avrebbe colpito l'interno della coscia destra forse raggiungendo anche il femore. L'uomo ferito è un italiano di 30 anni di cui non sono state rese note le generalità. Mentre si cerca di ricostruire l'identikit dell'aggressore.

Nel pomeriggio nello stesso quartiere il ferimento di un poliziotto e gli spari del collega

Secondo una prima ricostruzione ipotizzata dai militari accorsi sul luogo della sparatoria in via Quinto Romano, al civico 56, il gesto potrebbe essere frutto di una precedente poi degenerata o di un vero e proprio regolamento di conti. Insieme con i militari anche diversi agenti della polizia che stanno lavorando ininterrottamente per cercare di individuare l'uomo che ha aperto il fuoco e che si è poi dileguato senza lasciare traccia. Al momento non risulterebbero altre persone ferite. Solo qualche ora prima, nello stesso quartiere, durante un fermo per droga da parte di due agenti in borghese due malviventi erano fuggiti ferendo un agente, investito dalla vettura in fuga. Il collega del poliziotto aveva così sparato alle ruote dell'auto tentando invano di fermarla. I due sono ancora in fuga.