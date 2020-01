in foto: Immagine di repertorio

Il questore di Milano, Sergio Bracco, ha deciso di sospendere la licenza di un bar che sorge in via Padova. Si tratta, nella fattispecie, del bar Caraibi: il provvedimento è stato adottato in base all'articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che consente al responsabile dell'ordine pubblico di chiudere un esercizio commerciale se questo è considerato un luogo in cui si spacciano sostanze stupefacenti, oppure luogo di eventi pericolosi e turbativi dell'ordine pubblico come litigi e risse, oppure se considerato ritrovo abituali di persone con precedenti penali. La licenza al bar di via Padova è stata sospesa per 10 giorni, in cui l'esercizio commerciale dovrà ovviamente rimanere chiuso.

Lo scorso 17 gennaio, la Polizia di Stato aveva arrestato un uomo all'interno del bar Caraibi. Nei pressi del bancone, l'uomo aveva cominciato a dare in escandescenze vendendo i poliziotti all'interno del locale, impegnati in controlli ordinari. Sottoposto a perquisizione, l'uomo era stato trovato in possesso di 70 grammi di hashish, suddivisi in due involucri: al momento dell'arresto, nel bar erano presenti anche vari clienti già noti alle forze dell'ordine e con precedenti.