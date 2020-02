Era stata inaugurata meno di due mesi fa, in piazza Segesta, in occasione dei cinquant'anni dalla strage di piazza Fontana. Questa notte qualcuno ha spaccato la targa dedicata a Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico considerato la diciottesima vittima dall'attentato del 12 dicembre 1969. A denunciare il grave atto vandalico è stato il presidente provinciale di Anpi Milano, Roberto Cenati: "Chiediamo alle autorità di individuare i responsabili di questo ignobile atto".

Milano, spaccata la targa in ricordo di Giuseppe Pinelli

Alla vigilia delle celebrazioni per l'anniversario della strage, era stato piantato un albero in piazza Segesta, nel quartiere San Siro, vicino alla casa in cui abitò Pinelli. Il ferroviere morì nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969, cadendo da una finestra della Questura di Milano dove si trovava da tre giorni perché ingiustamente coinvolto nelle indagini sulla strage. Sulla sua morte non è stata mai fatta chiarezza in modo definitivo. La targa riconosce ufficialmente Giuseppe Pinelli come vittima innocente della strage.

Inaugurata due mesi fa in piazza Segesta

"Il senso di ingiustizia ti rimane dentro e allora, posto che ingiustizia c'è stata, la mia presenza qua oggi ha soprattutto il significato di chiedere scusa e perdono a nome della città per quello che è stato. Credo che sia qualcosa che sentiamo tutti noi profondamente e credo che sia qualcosa che vada fatto. Quindi in primis esprimo la nostra richiesta di perdono alla famiglia Pinelli", disse il sindaco di Milano Giuseppe Sala il giorno della cerimonia, alla presenza delle figlie di Pinelli.