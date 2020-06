in foto: (Immagine di repertorio)

Si è resa protagonista di un gesto odioso, rubando a coloro che già soffrono perché alle prese con un male terribile: il cancro. Eppure la donna di 58 anni arrestata ieri sera a Milano, tra i corridoi dell'Istituto nazionale dei tumori, in via Venezian, non si è fatta alcuno scrupolo. Anzi: non solo la donna, una 58enne di nazionalità tedesca e con alle spalle precedenti specifici, ha deciso di rubare in una struttura di cura per pazienti oncologici, ma ha scelto anche il reparto di Pediatria, proprio lì dove si trovano alcuni coraggiosi piccoli pazienti di cui si sente spesso parlare per via delle loro iniziative (tra cui la hit natalizia "Palle di Natale") realizzate attraverso il Progetto giovani.

La ladra è stata colta sul fatto dal cappellano dell'istituto: ha restituito la refurtiva

Stando a quanto ricostruito, la 58enne si è introdotta in una stanza del reparto e, mentre un paziente effettuava degli esami, gli ha rubato il telefonino. È stato il cappellano della struttura di cura che si trova in zona Città studi ad accorgersi del furto e a cogliere sul fatto la ladra, che per la verità non ha peggiorato la sua posizione: ha ammesso la sua colpevolezza e ha restituito il telefonino al legittimo proprietario. Il gesto non le ha però evitato le manette: la ladra è stata arrestata con l'accusa di tentato furto aggravato da alcuni agenti della polizia di Stato, che erano stati immediatamente avvertiti dopo l'episodio, avvenuto intorno alle 19 di ieri, giovedì 26 giugno.