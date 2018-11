in foto: Insegna dei negozio Uniqlo

Non aprirà prima del prossimo autunno il primo store italiano a marchio Uniqlo. Il celebre brand d'abbigliamento giapponese che ha deciso di investire nella città milanese nella ormai trafficatissima piazza Cordusio: aveva annunciato l'apertura della sua prima sede italiana qualche mese fa ipotizzando la primavera 2019, mentre ora fa sapere che i piani sono slittati. Non cambia però la sede scelta: lo storico palazzo di inizio Novecento sito in piazza Cordusio 2 che stando alle indiscrezioni sarà sviluppato su tre piani e sarà grande 2.500 metri quadrati, che ospiteranno le linee donna, bimbo e uomo di Uniqlo. "Siamo estremamente onorati e orgogliosi di entrare nel mercato italiano nel 2019 – ha spiegato Tadashi Yanai, fondatore e presidente di Uniqlo – Milano è una delle capitali della moda più importanti e rispettate internazionalmente, nota per la sua cultura artigianale storica e per un design sofisticato ed elegante. La spettacolare posizione del negozio e il nostro concetto LifeWear, basato sulla creazione di abiti che soddisfino le esigenze dello stile di vita di tutti, ci fa sperare che il pubblico di Milano e dei suoi visitatori accolga Uniqlo e lo faccia diventare parte integrante del suo quotidiano". Uniqlo ha consolidato la sua presenza non solo nella terra natìa, il Giappone, ma anche negli Stati Uniti e in gran parte d'Europa (è già presente tra le altre a Parigi, Barcellona, Berlino), posizionandosi sempre in luoghi chiave della città e in negozi di grandi superfici, grazie un'idea di abbigliamento basata su capi casual e materiali di qualità alta. Tra i suoi capi più famosi i piumini ultraleggeri e i maglioni di cachemire low cost. Dopo lo sbarco di Starbucks nell'ex palazzo delle Poste, in piazza Cordusio, vivrà di nuova vita anche il palazzo di inizio Novecento di piazza Cordusio 2 che, sotto la gestione del gruppo Hines Italy, è stato affidato nella sua riqualificazione a F&M Ingegneria e Park Associati: nel progetto sono previsti sia gli uffici che la parte dedicata all'uso commerciale.