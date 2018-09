in foto: Il marchio giapponese Uniqlo

Aprirà a Milano il 6 aprile 2019 il primo negozio in Italia di Uniqlo, la famosissima (sicuramente in patria) marca giapponese di abbigliamento low cost. Il nuovo negozio si trova in piazza Cordusio 2, a pochi passi dal Duomo di Milano e dal primo Starbucks italiano. Avrà una superficie di 2.500 metri quadrati su tre piani e avrà reparti di abbigliamento donna, uomo o bambino. In molti definiscono Uniqlo come l'alternativa ancora più low cost a Zara e H&M e già nel 2016 l'azienda giapponese, con un valore di oltre 7 miliardi di dollari e circa 2mila negozi in tutto il mondo, si è classificato al 91esimo posto nella lista di Forbes dei marchi più prestigiosi al mondo.

"Vogliamo diventare i numeri uno non solo perché siamo i più grandi. Vogliamo diventare i numeri uno perché siamo i migliori", ha promesso il fondatore del marchio. "Se non avete mai sentito parlare della marca di abbigliamento Uniqlo, probabilmente non siete mai stati in Giappone. C’è un negozio Uniqlo in ogni strada, in ogni angolo, fermi a qualunque semaforo, vi basterà volgere lo sguardo a destra o sinistra, e di sicuro riconoscerete l’inconfondibile scritta rossa", ha scritto la giornalista del Foglio Giulia Pompili in un articolo che racconta il successo dell'azienda giapponese.