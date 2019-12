in foto: L’incidente in viale Tibaldi (Foto: Vigili del fuoco)

Uno schianto nella notte ha svegliato i residenti di viale Tibaldi, a Milano. Il bilancio è di due persone ferite – il conducente dell'auto fuori controllo e la passeggera – e di diverse auto danneggiate. L'incidente stradale è avvenuto attorno all'1.50 di oggi, domenica 29 dicembre, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Non è chiaro per quale motivo il conducente dell'auto, un ragazzo di 30 anni, abbia perso il controllo del mezzo: fatto sta che la vettura si è schiantata ad alta velocità – lo evidenziano le condizioni dopo l'urto – contro altre vetture parcheggiate all'altezza del civico 10 di viale Tibaldi, un tratto della circonvallazione esterna di Milano.

Il conducente dell'auto è rimasto incastrato tra le lamiere

Il conducente dell'auto è rimasto incastrato nell'abitacolo: per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo averlo liberato, i pompieri lo hanno consegnato ai soccorritori del 118, giunti sul posto con due ambulanze e un'automedica. Il ragazzo, G.F. le iniziali del suo nome, nell'urto ha riportato un trauma all'addome e la frattura di un braccio. Anche la passeggera dell'auto, coetanea del guidatore, è rimasta contusa nell'incidente: entrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali San Carlo e al Policlinico, ma nessuno dei due fortunatamente è in pericolo di vita. Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano, chiamati a ricostruire la dinamica dell'incidente e fornire spiegazioni a coloro che si sono trovati la propria auto distrutta: chissà se riusciranno a farsi risarcire i danni.