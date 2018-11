in foto: Un base jumper (foto repertorio)

Volevano compiere una impresa folle e adrenalinica, ma per uno di loro è finita male. Due base-jumper di 32 e 33 anni si sono lanciati nella notte da una gru alta 90 metri che si trova alla periferia di Milano, in via Daimler. I due si erano recati attorno a mezzanotte nell'ex zona Expo, dove attualmente è in corso un massiccio intervento edilizio e ci sono diversi cantieri aperti. I base jumper si sono arrampicati proprio su una delle gru presenti in zona, poi si sono lanciati nel vuoto. Per uno dei due il volo è andato a buon fine: è atterrato a terra senza problemi. Per il compagno, invece, non è andata così: durante l'atterraggio avrebbe perso il controllo del paracadute e si sarebbe schiantato contro un palo, riportando seri traumi. Il ferito, secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è il ragazzo di 32 anni : è stato trasportato in codice giallo al Policlinico dove gli sono stati diagnosticati traumi alla testa e al volto. Per fortuna il 32enne non sarebbe in pericolo di vita. Adesso, oltre a dover affrontare le cure, dovrà anche rispondere della sua impresa davanti alla legge: è stato infatti denunciato assieme al suo compagno dai carabinieri per violazione di domicilio e getto pericoloso di cose.