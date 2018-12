in foto: La volta illuminata della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano (LaPresse)

Milano si accende per il Natale 2018. Da diversi giorni angoli del capoluogo lombardo più e meno noti si stanno illuminando con le tradizionali luci natalizie che donano un'atmosfera unica alla città. Alcuni giorni fa era stata la volta del Naviglio grande, illuminato con i tradizionali filari di lampadine sospesi sull'acqua. Ieri, invece, è toccato alla Galleria Vittorio Emanuele II, il "salotto di Milano". La volta della Galleria è stata illuminata con 50mila luci a led bianche, creando un effetto davvero scenico: le luci sono distribuite su un diametro di 30 metri e si trovano sospese a 50 metri da terra, esattamente sopra l'Albero di Natale firmato Swarovski che è già acceso, ma la cui cerimonia ufficiale d'accensione si terrà martedì 4 dicembre alla presenza di Belen Rodriguez.

Nei prossimi giorni tante iniziative in programma per Natale

Sempre ieri, 1 dicembre, è partito il "count down" ufficiale al Natale con il primo spettacolo del Calendario dell'Avvento proiettato sul maxi schermo che si trova sul palazzo dei Portici meridionali in piazza Duomo. In questi giorni e nei prossimi la ricca offerta del palinsesto di eventi natalizi organizzato dal Comune di Milano (qui tutte le info) si arricchirà con nuove iniziative: dalle piste di pattinaggio sul ghiaccio ai mercatini natalizi, dall'accensione degli alberi in Galleria e in piazza Duomo ai concerti natalizi gratuiti, tutto contribuirà a rendere più magica la città in occasione del Natale.