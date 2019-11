in foto: Babbo Natale (Archivio Getty images)

Il "Sogno del Natale" è a rischio. Il Villaggio di Babbo Natale più grande d'Italia, in costruzione nell'area dell'ippodromo di San Siro, a Milano, è stato messo sotto sequestro dalla procura di Milano perché giudicato troppo pericoloso. Nel mirino degli inquirenti ci sono i cantieri, realizzati secondo l'accusa senza rispettare le norme di sicurezza e igiene. In dubbio l'apertura al pubblico, prevista per il 22 novembre.

Norme di sicurezza non rispettate: sequestrato il Villaggio di Natale

Il sequestro è scattato, stando a quanto riportato da La Stampa e Il Corriere della Sera, a seguito di una serie di controlli operati dai tecnici di Ats e dagli agenti della polizia locale. I problemi riguardano soprattutto tre delle grandi strutture che stanno sorgendo nell'area di 30 mila metri quadrati. Si tratta dalla"Grande Fabbrica dei Giocattoli", la "Casa degli Elfi" e la "Casa di Babbo" Natale. Dalle verifiche è emerso che gli operai non lavoravano nel rispetto delle norme di sicurezza e igieniche previste nei luoghi di lavoro. Lo stop è stato quindi imposto per prevenire incidenti e infortuni. Non è detto comunque che bimbi e famiglie, molte delle quali hanno già acquistato i biglietti, debbano rinunciare alla gita natalizia nel villaggio tematico. I lavori proseguiranno nelle aree non sottoposte a sequestro, anche se al momento non è chiaro se potranno essere riaperte le tre strutture finite sotto accusa.

Il Sogno del Natale: villaggi, fabbrica di giocattoli, elfi e renne

Il villaggio natalizio dovrebbe quindi aprire dal 22 novembre al 30 dicembre e promette di trasportare i visitatori in una "realtà parallela" con attori e ballerini professionisti nelle vesti di elfi e puppets giganti che diventeranno anche protagonisti di spettacoli di intrattenimento live. Ci sarà anche il ricovero delle renne dove è custodita la grande slitta di Babbo Natale, un mercatino in stile nordico popolato dagli aiutanti di Babbo Natale, dove poter comprare i regali natalizi e un trenino.