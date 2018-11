Traffico in tilt nella serata di oggi, lunedì 26 novembre a Milano, in zona Navigli. A causare grossi disagi alla circolazione stradale è stato un guasto ai semafori che si trovano all'incrocio tra viale Liguria e viale Tibaldi da una parte e il Naviglio Pavese dall'altra, con l'Alzaia Naviglio Pavese su una sponda del canale e via Ascanio Sforza dall'altra. Si tratta di un punto cruciale per la viabilità cittadina, dal momento che viale Liguria e il suo prolungamento, viale Tibaldi, fanno parte della circonvallazione esterna del capoluogo lombardo. Non è chiaro cosa abbia provocato il guasto, se un momentaneo black out o qualche altra circostanza: fatto sta che i semafori spenti hanno mandato in tilt il traffico, con gli automobilisti costretti ad attraversare con non pochi patemi l'incrocio. Il malfunzionamento degli impianti semaforici è stato segnalato pochi minuti prima delle 20: sull'account Twitter del Comune Infomobilità non sono state diffuse al momento informazioni sull'episodio.