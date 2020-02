Milano, scuole chiuse per Coronavirus: 3 tonnellate di cibo delle mense donato ai poveri

Nei momenti di emergenza a fare la differenza è la solidarietà. In seguito alla chiusura delle scuole di Milano e della Lombardia per far fronte all’allerta Coronavirus, nasce un’iniziativa che si pone come obiettivo quello di evitare sprechi alimentari del cibo destinato alle mense scolastiche. Milano Ristorazione, che gestisce le mense scolastiche in città, collaborerà con le realtà del terzo settore cittadine per donare tre tonnellate di alimenti a chi ne ha più bisogno.