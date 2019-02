in foto: La bisca

Un appartamento della periferia di Milano, in zona Bovisa, trasformato in una bisca clandestina. È la scoperta fatta dalla polizia locale in via Massari de Capitani. Qualcuno aveva segnalato agli agenti dell'unità contrasto stupefacenti dei "ghisa", diretta dal comandante Marco Ciacci, che all'interno di un'abitazione al primo piano del palazzo si svolgevano attività illecite. Gli agenti sono intervenuti alla ricerca di armi e droga, ma una volta all'interno hanno scoperto che una stanza della casa era stata adibita a bisca clandestina. Attorno a un tavolo da gioco quattro persone, tre uomini e una donna tutti cinesi, stavano giocando a una versione elettronica del gioco Mah Jong, un gioco da tavolo nato proprio in Cina e molto diffuso anche in altre parti del mondo. I quattro giocatori, di età compresa tra i 33 e i 47 anni, stavano giocando d'azzardo: davanti a loro oltre alle tradizionali tessere del gioco c'erano infatti anche ingenti somme di denaro e sotto al tavolo, in una busta, c'era la cifra che probabilmente costituiva il premio per il vincitore: 43.990 euro.

I quattro giocatori sono stati denunciati per gioco d'azzardo, con l’aggravante di aver scommesso somme elevate, assieme a una quinta persona che è stata trovata nell'appartamento. Che si trattasse di una vera e propria bisca è emerso anche da quanto gli agenti hanno trovato nell'appartamento: due tavoli per giocare d'azzardo, uno strumento professionale per contare le banconote e diverse scatole di Mah Jong. Il tutto è stato sequestrato assieme ai soldi dagli agenti che, nel corso della perquisizione, hanno trovato e sequestrato anche 31 stecche di sigarette di origine cinese e cinque grammi di shaboo, la potente droga sintetica.

Cos'è il Mah Jong

La scoperta della locale testimonia come anche a Milano si sia diffuso il gioco del Mah Jong: si tratta di un antico gioco da tavolo nato in Cina nel XIXesimo secolo (anche se le sue origini sono dubbie), al quale partecipano quattro giocatori. Gli sfidanti devono realizzare alcune combinazioni con le tessere del gioco, inizialmente disposte sul tavolo come una muraglia. Ogni partita è composta da diverse mani: alla fine del gioco vince chi ha fatto più punti. Il Mah Jong, il cui nome significa uccello di canapa, è molto diffudo nelle comunità cinesi sparse in giro per il mondo e si gioca anche in Giappone e negli Stati Uniti, in diverse varianti.