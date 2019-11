in foto: Immagini di repertorio

Traffico nel caos questa mattina in via Filzi a Milano a causa di uno scontro tra un tram e un furgone che trasportava casse d'acqua. L'incidente, avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 26 novembre, ha provocato diverse ripercussioni sulla viabilità cittadina, non soltanto per quanto riguarda la circolazione tranviaria, ma anche sul traffico automobilistico intorno all'area della stazione centrale di Milano, zona di transito sempre molto trafficata, in modo particolare durante le ore di punta. Fortunatamente non ci sono stati feriti in seguito all'impatto tra i due veicoli, ma i tram di passaggio in via Filzi sono stati deviati verso altri percorsi.

La comunicazione Atm

L'azienda dei trasporti milanesi, che si occupa della gestione dei mezzi di servizio pubblico, attorno alle 9 ha reso noto via Twitter quanto accaduto questa mattina. Nel post di Atm vengono specificate inoltre le variazioni della linea. Si legge: "Per un incidente stradale in via Filzi stiamo deviando le vetture delle linee: tram5 in direzione Ospedale Maggiore devia da viale Tunisia a viale Montesanto. Tram9 in direzione Porta Genova devia da stazione Centrale a via Vittorio Veneto.

L'albero caduto sul tram

Solo domenica 24 novembre, la circolazione della linea 4 di Atm era stata momentaneamente sospesa a causa di un albero che si era abbattuto su un tram per le forti piogge. Un incidente che aveva provocato grande spavento tra i passeggeri a bordo. Anche in questa circostanza, per fortuna non si sono registrati feriti, ma l'accaduto ha reso necessarie alcune deviazioni della linea come nel caso dell'incidente tra il tram e il furgone.