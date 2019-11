Tanta paura questa mattina a Milano, dove a causa del maltempo un albero è crollato su un tram della Linea 4 di Atm: è successo in via Maciachini. L'episodio si è verificato intorno a mezzogiorno: il tram era in movimento quando il grosso albero è crollato sopra di esso. Fortunatamente il tetto del mezzo di trasporto ha attutito il colpo: momenti di paura per i passeggeri a bordo, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, il personale di Atm e la Polizia Municipale: i tram della Linea 4 sono rimasti fermi per consentire ai pompieri di tagliare il grosso tronco e di liberare il mezzo di trasporto; per lo stesso motivo, via Maciachini è stata interdetta alla circolazione automobilistica su disposizione delle forze dell'ordine. Come ha reso noto su Twitter Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo, i tram della Linea 4 sono stati deviati tra l'ospedale Maggiore e via Farini/Ferrari.

Questa mattina, per lo svolgersi della Milano Half Marathon, la mezza maratona cittadina, i percorsi di tante altre linee di autobus e tram sono stati deviati, così come sono state tante le strade interdette alla circolazione automobilistica per consentire il passaggio dei corridori e lo svolgimento dei 21 chilometri previsti dal percorso della manifestazione competitiva e dei 10 chilometri previsti invece dalla manifestazione non competitiva.