Un bus Atm si è scontrato con un'automobile all'incrocio tra via Piero della Francesca e via Castelvetro, a Milano. Due persone sono rimaste lievemente ferite: un bambino di 7 anni e una donna di 44. Non sembrano esserci altre conseguenze invece per le persone a bordo dell'autobus. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 12 febbraio, attorno 12.3o. Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell'azienda regionale emergenza urgenza (Areu) con un'ambulanza in codice verde. Allertati anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso

Giornata nera per Atm

L'incidente all'incrocio tra via Piero della Francesca e via Castelvetro non è il primo che coinvolge un veicolo Atm nella giornata di oggi. Attorno alle 10, in corso San Gottardo, si è verificato un tamponamento tra un tram della linea 3 e un'automobile, che a sua volta si è infilata sotto un taxi. Non è del tutto chiaro cosa abbia provocato il sinistro. Una delle ipotesi è che l'episodio si sia verificato a causa di un lieve malore dell’autista del tram, poi trasportato in codice verde al Policlinico insieme al conducente di una delle due auto. Lunedì notte, all'altezza della fermata che si trova tra piazza Oberdan e viale Piave, nella zona di Porta Venezia, una turista coreana di 20 anni è stata investita e uccisa da un tram. Non è ancora chiaro se all'origine della tragedia ci sia un incidente o un gesto volontario della ragazza, che era appena scesa dallo stesso tram assieme a due amiche, connazionali. Quando il tram è ripartito la ragazza è finita sui binari ed è stata trascinata per alcuni metri e schiacciata.