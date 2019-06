in foto: foto di repertorio

Drammatico incidente stradale in via Boccaccio a Milano poco dopo le 14 di oggi, giovedì 19 giugno. Un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro tra un'auto e una moto nel pieno centro di Milano, tra la fermata della metropolitana di Cadorna e quella di Conciliazione. Il motociclista ha avuto la peggio ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico con traumi alla testa, al bacino, all'addome e a una gamba. Le sue condizioni sono gravi, ma è sempre stato cosciente e non è considerato in pericolo di vita. L'altra persona coinvolta, una donna di 77 anni, è rimasta praticamente illesa e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Restano da chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità dei due conducenti.

Schianto in moto nel Pavese: morti marito e moglie

Un grave incidente stradale è avvenuto a Castelletto di Branduzzo, nel Pavese. Marito e moglie di 49 e 45 anni, Roberto Callegari e Federica Bianchi, sono morti nello scontro tra la loro moto e un’auto. Lo schianto è avvenuto sabato pomeriggio sulla strada provinciale 1. La coppia viveva a Cava Manara, piccolo comune della provincia di Pavia, dove erano molto conosciuti: tanti i messaggi di cordoglio sui social. Lasciano un figlio di 17 anni. L'impatto è avvenuto lungo un rettilineo: il marito, che stava guidando la moto, non è riuscito a evitare la vettura che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si stava immettendo da una stazione di servizio lungo la strada. Lo schianto è stato molto violento e non ha purtroppo lasciato scampo ai due coniugi.