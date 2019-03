Giornata di sciopero quella di venerdì 8 marzo in tutta Italia. Caos e disagi da questa mattina si sono registrati per lo stop di due linee della metro a Milano: M2 e M5, la verde e la lilla. Dalle 15.00 alle 18.00 è ripresa normalmente la circolazione dei mezzi Atm, così come comunicato dalla stessa azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese. Mentre a partire dalle 18.00, sempre tramite Twitter, l'Atm ha fatto sapere che le linee M1, M2 e M5 hanno sospeso gradualmente le proprie corse.

Dopo la mattinata all'insegna di ritardi e cancellazioni per la maggior parte dei pendolari che oltre al fermo dei mezzi in città hanno dovuto far fronte anche alla mancanza di treni delle linee regionali ed extraurbane che quotidianamente li portano in città, nuovi disagi sono previsti per la serata di venerdì 8 marzo. A partire dalle 18 e fino a fine corsa, i treni della metro si fermeranno. La linea M3 sarà l'unica a circolare con treni tra Comasina e Porta Romana. Mentre la linea sarà sospesa tra Porta Romana e San Donato. I mezzi di superficie invece circoleranno senza cambiamenti fino a fine corsa come da orario previsti.