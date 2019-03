Sciopero dei mezzi di trasporto a Milano oggi, venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nel capoluogo lombardo alle ore 8.45 è iniziata la prima fascia della mobilitazione nazionale di 24 ore e proseguirà fino alle 15. La situazione della circolazione dei mezzi di trasporto pubblico in città, come apprendiamo dai nostri lettori che si spostano a Milano per studio o per lavoro, al momento non sta provocando grossi disagi. Atm, la società comunale che gestisce il trasporto pubblico milanese ha informato gli utenti su Twitter della situazione dei mezzi in tempo e sta comunicando in tempo reale eventuali variazioni. La circolazione sulle linee M1 e M3 prosegue regolare sulle intere tratte, mentre su M2 e M5 è sospesa fino alle ore 15. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblico di superficie, al momento la circolazione prosegue con possibili disagi del servizio dovuti al traffico intenso che si sta registrando in queste ore in città.