in foto: Immagini di repertorio

Un grave incidente si è verificato in piena notte sulla tangenziale ovest di Milano nel tratto compreso tra Baggio/Cusago e Settimo Milanese. Attorno alle 4.30 di giovedì 30 maggio un uomo di 58 anni ha perso il controllo della sua automobile ed è andato a sbattere contro le barriere. Stando alle prime informazioni l'automobilista avrebbe fatto tutto da solo. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie ed è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all'Humanitas di Rozzano. Allertati anche gli operatori dell'Azienda territoriale sanitaria di Assago. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'incidente, forse una distrazione o un colpo di sonno.

Poco dopo le 8 un incidente a Inveruno ha coinvolto cinque persone

Alle 8.07 di giovedì mattina un altro incidente è avvenuto a Inveruno, in provincia di Milano, con il coinvolgimento di due auto e cinque persone in tutto. Si tratta di un ragazzo di 12 anni, una ragazza di 18 anni, una donna di 40 anni e due uomini di 25 e 50 anni. Sul posto sono state inviate quattro ambulanza e un mezzo dell'elisoccorso. Fortunatamente nessuno dei feriti sarebbe in condizioni preoccupanti. Una persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano e una in codice verde all'ospedale di Magenta. I vigili del fuoco di Milano e la polizia locale di Inveruno sono stati allertati per i primi soccorsi e i rilievi del caso.

Traffico in tilt sull'autostrada A8 per un doppio incidente

Mattinata complicata anche sulle arterie stradali tra Milano e Varese. Un incidente si è verificato alle 7.49 sull'autostrada A8 nel tratto tra Legnano e Castellanza, in provincia di Milano. Coinvolte due persone, un uomo di 22 anni e una donna di 48 anni. In conseguenza allo schianto si è creata una coda di circa 4 chilometri tra il bivio con la A9 Lainate-Chiasso e Castellanza. Lo scontro tra un'auto e una moto sulla statale 336 nei pressi dell'aeroporto di Malpensa ha causato ulteriori disagi al traffico nell'area.