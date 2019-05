in foto: L’incidente sulla A8 nei pressi dell’uscita di Castellanza (Foto: Vigili del fuoco).

Inizio di giornata complicato per sulle arterie stradali del nord ovest della Lombardia. Due incidenti e un malore hanno provocato code e disagi sulle autostrade A8 e A9 e sulla superstrada 336 nei pressi dell'aeroporto di Malpensa. Il primo incidente è avvenuto alle 7.49 di oggi, giovedì 30 maggio, sull'autostrada A8 Milano-Varese nel tratto tra Legnano e Castellanza, in provincia di Milano. Due persone, un uomo di 22 anni e una donna di 48 anni, sono rimaste coinvolte. Sul posto intervenute due ambulanze e un'automedica. Uno dei feriti è stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano, l'altro è stato trasportato all'ospedale di Castellanza. Al momento a causa dell'incidente sono sono segnalati 4 chilometri di coda tra il bivio tra la A8 e l'autostrada A9 Lainate-Chiasso e l'uscita di Castellanza. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell'Azienda territoriale sanitaria di Novate e i vigili del fuoco di Milano.

Sulla statale 336 ferito un uomo di 34 anni

Dopo minuti più tardi, alle 08.03, sulla statale 336 in direzione di Malpensa, nel tratto tra Oleggio Busto Arsizio e Lonate Pozzolo, un'incidente tra un'auto e una moto ha coinvolto un uomo di 34 anni, soccorso con ferite non gravi. Per il caso è stata allertata la Questura di Varese. Alle 8.12 sulla autostrada A9 si è reso necessario l'intervento di un mezzo del 118 per un malore che ha colpito un uomo di 46 anni nel tratto tra Turate e Saronno. Un'ambulanza in codice giallo lo ha trasportato all'ospedale Sant'Anna di Como.