È stato fermato dagli agenti della polizia locale di Milano in quanto trovato all'interno di un palazzo occupato. Ma un ragazzo di 25 anni, di nazionalità marocchina, non ha voluto farsi portare in centrale per essere identificato. E così, una volta nella pattuglia dei vigili, ha iniziato a dare in escandescenze picchiando prima la vigilessa che era accanto a lui e poi l'agente che era alla guida dell'auto. Quindi il ragazzo è uscito dalla vettura, scappando a piedi lungo la Tangenziale Est. Ha percorso però solo pochi metri: è stato infatti travolto da un'auto ed è finito in ospedale.

Il rocambolesco episodio è avvenuto questa mattina alla periferia Est di Milano, pochi minuti prima delle 10. Il 25enne era stato fermato assieme a una connazionale in via Ucelli di Nemi, all'interno di un palazzo occupato. Nessuno dei due aveva i documenti e gli agenti della locale hanno così deciso di farli salire su due auto per portarli al comando e identificarli. All'altezza dell'uscita per Paullo, tuttavia, il giovane ha iniziato a dare in escandescenze picchiando i due agenti che erano con lui. Il 25enne è poi uscito dall'auto, che nel frattempo si era fermata, e si è lanciato a piedi in tangenziale. È stato fortunato: nonostante l'investimento, non ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato in elicottero in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Adesso il giovane è piantonato: quando si riprenderà dovrà rispondere di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni, dal momento che anche i due agenti aggrediti hanno dovuto far ricorso alle cure mediche all'ospedale di San Donato Milanese.