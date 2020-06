in foto: Eicma Milano 2018 (LaPresse)

Era già nell'aria da tempo, ma adesso è ufficiale: il coronavirus fa saltare l'edizione 2020 dell'Eicma, l'Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo. La 78esima edizione di quello che negli anni è diventato il più importante appuntamento internazionale del settore, amato dagli appassionati delle due ruote, si sarebbe dovuta tenere a Milano, nei padiglioni della Fiera Milano a Rho, dal 3 all'8 novembre. L'emergenza sanitaria tuttora in corso, però, ha spinto gli organizzatori a posticipare la manifestazione a novembre del prossimo anno. "La decisione è stata presa con e per l’intera filiera", ha affermato in un comunicato Paolo Magri, presidente di Ancma Confindustria (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) e amministratore delegato di Eicma. "Il valore e la leadership internazionale del nostro evento espositivo – ha proseguito nella nota Magri – ci hanno spinto a non scommettere sull’evoluzione sanitaria legata all’emergenza Covid-19 e, soprattutto, ad ascoltare e tutelare l’intera industria delle due ruote che, con Fiera Milano in primis e i nostri partner, continua a vedere in Eicma un modello vincente e la sua più importante opportunità b2c e b2b in ambito fieristico".

Gli organizzatori: L'edizione 2021 avrà grande valore simbolico

Già fissate le date per la prossima edizione, dal 9 al 14 novembre sempre negli spazi di Fiera Milano a Rho: "Avrà grande valore simbolico e auspichiamo possa contribuire a far dimenticare agli appassionati e a tutta la filiera delle due ruote questa difficile ed eccezionale congiuntura", ha detto il presidente del Consiglio di amministrazione di Eicma Pietro Meda. Ogni anno sono centinaia di migliaia i visitatori, appassionati delle due ruote e semplici curiosi, che raggiungono i padiglioni della Fiera di Rho nelle giornate aperte al pubblico dell'evento, che per il resto è un importante occasione di incontro e vetrina per quanto riguarda gli operatori del settore. Tante le aziende motociclistiche che presentano proprio all'Eicma le loro novità a livello internazionale. Ultimamente molto spazio nella manifestazione ha assunto anche la mobilità green, con bici e moto elettriche. L'Eicma è anche occasione per molti appassionati per poter provare dal vivo moto e bici, e per poter assistere a spettacoli ed esibizioni di campioni del settore. Quest'anno però non vi sarà nulla di tutto ciò: Milano tornerà Capitale delle due ruote l'anno prossimo.