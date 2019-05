in foto: Immagine di repertorio

Sono saliti a cinque i casi di epatite A in una scuola materna di Milano, in zona Navigli. Quattro bambini sono ricoverati in ospedale mentre a un'educatrice la malattia è stata diagnosticata ad aprile. Gli ultimi due casi riguardano bambini infettati dopo essere stati vaccinati, come consigliato la scorsa settimana ad alunni e personale della scuola. Il vaccino protegge però dopo circa venti giorni. I rappresentanti dell'Agenzia di tutela della salute hanno rassicurato sulla correttezza dei tempi della vaccinazione e sulle condizioni igieniche della struttura, ricordando che la misura principale per arginare la malattia è il lavaggio delle mani. La responsabile della scuola e i rappresentanti dei genitori hanno deciso di confermare la festa di fine anno in programma domani, con la precauzione di far partecipare solo i genitori ed evitando il consumo di cibi e bevande.

Cos'è l'epatite A e quali sono i sintomi

L'epatite A è una malattia che colpisce il fegato ed è causata dal virus HAV. Il contagio molto spesso è dovuto allo scarso rispetto delle norme igieniche che provoca la contaminazione da feci di cibi e acqua. Il virus si può contratte quindi se chi prepara cibi non cura con attenzione la propria igiene personale, se si consuma pesce crudo o non cotto bene proveniente da acque inquinate, oppure se non ci si lava le mani dopo aver cambiato un pannolino o si hanno rapporti sessuali non protetti. Il sintomo più frequente è l’astenia, cioè debolezza. Ci sono poi febbre, nausea, mal di testa, dolore muscolare, dolore addominale, diarrea.