in foto: (Foto di repertorio)

Seconda rissa in pochi giorni a Milano, dopo quella in piazza dei Mercanti che ha visto coinvolte 30 persone di nazionalità nordafricana occupate a scagliarsi sedie e tavolini di locali adiacenti, dove ieri sera cinque uomini, tutti di nazionalità filippina, sono stati arrestati per lesioni e rissa aggravata in via Semplicita, zona Affori. Verso le 23.30 gli abitanti del quartiere, allarmati dalle urla, hanno contattato le forze dell'ordine chiedendone l'immediato intervento. Giunti sul posto, gli agenti hanno avuto non poche difficoltà a sedare gli animi, complici i litri di alcol che scorrevano nelle vene dei cinque, e l'atteggiamento non collaborativo di una donna successivamente denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. A causa delle ferite riportate, due degli uomini fermati sono stati portati all'ospedale Fatebenefratelli dai volontari del 118. Le loro condizioni non sarebbero tuttavia gravi.

Il precedente venerdì scorso: maxi rissa tra 30 persone

L'episodio di ieri notte arriva dopo un'altra vicenda analoga accaduta lo scorso venerdì nella centralissima piazza dei Mercanti, alle spalle del Duomo. Trenta persone erano rimaste coinvolte, lanciandosi tavolini, sedie e bottiglie di vetro tra i passanti spaventati. Dopo le numerose segnalazioni e chiamate fatte dai testimoni, i carabinieri giunti sul posto hanno identificato tre giovanissimi coinvolti nei disordini, denunciandoli.