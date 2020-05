in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 36 anni ha rischiato di morire nella notte tra ieri, martedì 12 e oggi mercoledì 13 maggio, a seguito di un incidente domestico avvenuto nella sua casa di Milano. Non è ancora chiara la dinamica degli eventi, ma l'uomo si è procurato una ferita con un vetro ad un braccio, dissanguandosi. Solo il tempestivo intervento degli operatori del 118 hanno evitato il peggio. Trasferito in codice rosso al San Raffaele, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia vascolare.

L'uomo vittima di una emorragia arteriosa

L'allarme è scattato poco dopo le 4 di questa mattina, quando l'Azienda regionale emergenza urgenza ha ricevuto una chiamata di aiuto da via Carlo Alberto Pisani Dossi, in zona via Feltre. Arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica a sirene spiegate, i soccorritori hanno trovato il 36enne mentre si stava dissanguando. Medicato sul posto, è stato portato di corsa in ospedale per stabilizzarne le condizioni. Al San Raffaele i medici avrebbero diagnosticato una emorragia arteriosa e, al momento, le condizioni dell'uomo sarebbero ancora molto gravi.

Incidente sul lavoro, operaio in codice rosso al Niguarda

Non si ancora niente dell'operaio ricoverato ieri, martedì 12 maggio, in codice rosso all'ospedale Niguarda dove è stato portato d'urgenza con l'elisoccorso dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario nella ditta in cui lavora. Tutto è successo intorno alle 10 di ieri mattina, quando, da Rosate, paese alle porte di Milano, è arrivata la richiesta di aiuto al 118. I sanitari si sono recati sul luogo dell'incidente con un'ambulanza e l'elicottero. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Abbiategrasso per effettuare tutti i rilievi del caso e cercare di ricostruire la dinamica degli eventi.