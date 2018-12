in foto: Il murale cancellato dell’artista Tvboy

È stato cancellato il murale realizzato dall'artista Tvboy e comparso qualche giorno fa a Milano, in piazza delle Culture: si tratta dell'opera in cui si vede un poliziotto di spalle, che molti hanno ipotizzato ricordi la figura del vicepremier Matteo Salvini, che porta via, dopo averlo arrestato, Babbo Natale. Accanto la scritta fintamente cancellata "Buon Natale". Un'opera il cui significato era stato così spiegato dallo stesso Tvboy: "Permesso di soggiorno negato per Babbo Natale, nessun si ricordava più che San Nicola arrivava dalla Turchia".

Tvboy: "Comune non tutela la street art"

La notizia è stata data dallo stesso artista sul suo profilo Instagram ufficiale dove ha anche pubblicato il video della rimozione dell'opera spiegando la propria delusione: "Babbo Natale non c'è più, sono davvero dispiaciuto. Avevo apprezzato molto il messaggio del Comune di Milano che si impegnava a preservare le mie opere e la street art – ha scritto Tvboy – ma alle parole sono seguiti fatti completamente diversi. Never surrender… il messaggio è arrivato e l'opera resisterà sempre nelle vostre foto". L'accusa dunque è diretta probabilmente al Comune di Milano, responsabile secondo l'artista della rimozione dell'opera.

Un graffito dedicato a Bansky

Salvatore Benintende (questo il vero nome di Tvboy) originario di Palermo ma milanese d'adozione aveva nella stessa notte realizzato anche un'altra opera: un graffito che ritrae l'artista inglese Banksy che sul muro del Mudec (il Museo delle Culture che ha ospitato una mostra non autorizzata dedicata allo street artist inglese) alla scritta ‘Officially' aggiunte la desinenza ‘Un'. Anche in questo caso era giunta puntuale la spiegazione: "Da un lato c'è Banksy che dipinge illegalmente, così si dice, dall'altro un museo che illegalmente crea una mostra autorizzata che espone opere non autorizzate. Un bel paradosso". Il riferimento di Tvboy è al fatto che la street art sia una forma d'arte non riconosciuta ufficialmente e dunque non autorizzata, ed è per questo spesso le opere d'arte vengono spesso cancellate.