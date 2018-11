in foto: Il murales in Corso di Porta Ticinese a Milano

In principio fu un bacio a Roma, dal nome "Amor Populi", prontamente cancellato. Ma a quanto pare Matteo Salvini e Luigi Di Maio non riescono a smetter di ispirare lo street artist italiano TvBoy, che questa notte ha fatto spuntare un nuovo graffito dedicato ai due vicepremier su muri di Milano. I due però questa volta vengono ritratti di spalle, mentre tengono uno smartphone tra le mani, intenti a utilizzare i social: il nome, diciamolo, è anche meno romantico "Guerra dei Socials", che potrebbe simboleggiare da parte dell'artista proprio la fine di un amore, come il cuore alle loro spalle ricoperto di cerotti. Il murales dedicato a Salvini e Di Maio non è l'unico ad essere comparso nella notte nel capoluogo lombardo, se ne contano infatti altri tre: Rino Gattuso e Luciano Spalletti, nei panni di un americano e di un cinese, Cristiano Ronaldo con un costume arcobaleno e Chiara Ferragni che come una madonna laica, tiene con un bracco il figlio e con una mano la sua celebre bottiglia d'acqua.