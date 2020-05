Da lunedì 18 maggio riaprono a Milano alcuni uffici comunali. Le sedi dell'anagrafe, sia quella centrale in via Larga sia quelle decentrate nei municipi, sono accessibili da oggi ma esclusivamente su appuntamento. È necessario telefonare al numero 020202 per prenotarsi.

Milano, gli uffici comunali che riaprono dal 18 maggio

Con l'allentamento delle norme previsto a partire dal 18 maggio, oltre a ristoranti, bar, parrucchieri e negozi riapre a Milano anche l'anagrafe. Tornano accessibili al pubblico dopo lo stop imposto dai mesi di emergenza coronavirus la sede centrale di via Larga 12, ma anche quelle di via Oglio, 18 (Municipio 4),viale Tibaldi, 41 (Municipio 5),Piazza Stovani, 3 (Municipio 7),Piazzale Accursio, 5 (Municipio 8) via Passerini, 5 (Municipio 9). Sarà possibile accedere, esclusivamente su appuntamento, con orario continuato dalle 8.30 alle 15.30.

Quali servizi sono disponibili

In tutte le sedi anagrafiche disponibili tutti i servizi, con due eccezioni costituite dal rilascio certificati anagrafici e dal cambio di residenza, che possono essere richiesti solo online sul portale istituzionale del Comune di Milano. L'amministrazione comunale ha confermato che la scadenza delle carte d'identità è prorogata al 31 agosto 2020. Unico servizio operativo anche senza appuntamento è lo sportello nascite per le denunce di nascita dei bimbi nati a Milano. Per tutti i servizi rimane disponibile il portale del Comune di Milano. Per richiedere il cambio di residenza o di indirizzo e la ricezione via mail di atti ed estratti di nascita è sufficiente seguire la procedura guidata disponibile per entrambi i servizi.

Inoltre il Comune di Milano ha avviato una collaborazione con Samsung che ha messo a disposizione 130 ‘digital angels' di Samsung che, chiamando il numero 020202, sono disponibili per assistere i cittadini e guidarli nell'utilizzo dei servizi disponibili sul web.