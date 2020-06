Il ritorno alla normalità di Milano continua e passa anche per due dei suoi luoghi culturali e artistici più amati. Da martedì 9 giugno riaprono al pubblico la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo vinciano, pur con limitazioni di numero di visitatori e orario.

A Milano torna anche l'arte: da martedì 9 giugno riaprono Cenacolo e Pinacoteca di Brera

Si parte con cautela: al Cenacolo nella prima settimana saranno ammesse 5 persone ogni quarto d’ora (20 all'ora, mentre erano 140 prima dell'emergenza coronavirus) in orario ridotto dalle 14 alle 18.45. Una riduzione di capienza che permetterà ai pochi fortunati che riusciranno a entrare nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie di trovarsi quasi in solitudine di fronte al capolavoro di Leonardo da Vinci. Se la sperimentazione andrà bene, il numero di visitatori potrà aumentare, ma sempre nel rispetto del distanziamento sociale.

Dopo tre mesi torna anche la Biblioteca Braidense

Ripartono dopo tre mesi anche la Pinacoteca di Brera e l'adiacente Biblioteca Braidense. Quest'ultima è rimasta durante il lockdown è rimasta attiva solo online. Da lunedì 8 giugno partirà un programma in diverse fasi che prevede all'inizio una graduale apertura del prestito locale e del prestito inter bibliotecario – per il momento da remoto – per poi procedere successivamente all'accesso alla sala di consultazione. Torna finalmente accessibile anche la Pinacoteca di Brera, che ha atteso più dei musei civici cittadini per riaprire. Il direttore James Bradburne ha anticipato che dal 9 giugno saranno permessi ingressi scaglionati, con circa 30 persone ogni 20 minuti.