I vigili dovranno lavorare il giorno di Sant'Ambrogio. Lo dice la Prefettura dopo l'incontro avvenuto ieri in merito allo sciopero proclamato dai ghisa il 7 dicembre. I vigili però potranno scegliere un altro giorno per incrociare le braccia e dire no all'introduzione del badge elettronico per il controllo delle presenze. La decisione arriva dopo le parole del sindaco di Milano che aveva condannato fermamente la loro decisione: "Trovo profondamente sbagliato uno sciopero in questi giorni", le parole di Sala che aveva sottolineato l'importanza della presenza dei vigili quel giorno in concomitanza di eventi importanti come la Prima della Scala e la Fiera degli oh Bej! oh Bej!, o come la riunione dei ministri degli Esteri dei 27 Paesi dell’Ocse. Nulla di fatto dunque durante l'incontro di ieri a Palazzo Diotti: ognuno ha mantenuto la propria posizione in quello che sembra essere un vero e proprio braccio di ferro tra Comune e vigili urbani.

Scontro tra Comune e vigili

Il segretario del Sulpm Daniele Vincini definisce "un’umiliazione" l'introduzione del badge: "il sistema della cosiddetta spunta manuale funziona da 158 anni, e ciò differenzia la polizia municipale da tutti gli altri dipendenti del Comune per storia e tradizione". Mentre il dirigente dell’amministrazione Valerio Iossa ha sottolineato come l’introduzione del badge rientri in un ampio percorso di riorganizzazione interna della polizia locale, così come imposto dalla legge. I ghisa però stanno già pensando a una nuova data: qualcuno parla del 31 dicembre, mentre c’è già chi propone ai colleghi di dire no agli straordinari i giorni festivi.