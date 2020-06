in foto: (Archivio Lapresse)

Il sindaco Beppe Sala l'aveva promesso: "Se il comportamento dei milanesi continuerà ad essere corretto, revocheremo il divieto di asporto di alcolici dalle 19". E così è stato. Come comunicato dalla vice sindaca e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Anna Scavuzzo durante il Consiglio comunale di oggi, mercoledì 3 giugno, "credo sia in via di pubblicazione la sospensione dell'ordinanza che prevede il divieto dell'asporto di alcolici". A giustificare la decisione di revocare il divieto, la vice sindaca milanese ha detto che l'ordinanza è stata rivista "stamattina in Prefettura perché la reazione che c'è stata da parte della città alle indicazione per il distanziamento e per l'uso delle mascherina è stata ottima". L'ordinanza era stata emanata dopo gli assembramenti registrati nelle zone della movida di Milano durante il primo weekend dopo le riaperture del 18 maggio.

Presidente Epam a Fanpage.it: Provvedimento giusto

E a proposito del divieto, ormai decaduto (si attende solo la nuova ordinanza che lo ufficializzi), Fanpage.it aveva contattato il presidente della Fipe Confcommercio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e di Epam (Associazione Pubblici Esercizi di Milano e Provincia), Lino Stoppani, che aveva giudicato "giusta" l'ordinanza emessa da Sala. "C'è da fare un richiamo da fare alla società civile per un comportamento un po' più responsabile – aveva detto – perché ci stanno ripetendo che il virus non è stato vinto e che la sua pericolosità è intatta. Occorre osservare un po' più di prudenza in questa fase iniziale perché un nuovo stop sarebbe devastante per tutti. I richiami fatti sono da rispettare, questo lo consideriamo equilibrato.