Picchiato e rapinato per aver reagito con stizza a uno sputo. Questo quanto avvenuto la scorsa notte a Milano in piazza Lega lombarda, nella centrale zona di Moscova, famosa per la movida notturna. Poco dopo l'una di notte un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da un gruppo formato da quattro giovani, di cui solo uno maggiorenne. Il branco era in auto: dal finestrino uno dei quattro ha lanciato uno sputo contro il 17enne, che stava passeggiando sul marciapiede insieme alla fidanzata. Il ragazzo ha reagito, probabilmente a male parole. I quattro hanno allora fermato la vettura, sono scesi e hanno aggredito il malcapitato davanti allo sguardo impotente della ragazza, rapinandolo anche del cellulare.

Un tassista ha ripreso la scena e ha avvisato la polizia.

Per loro sfortuna, l'intera scena è stata ripresa dalla telecamera installata su un taxi, il cui conducente ha subito avvertito le forze dell'ordine. Grazie alla targa dell'auto la polizia è risalita al guidatore, un maggiorenne di Cusago. Poi anche gli altri tre componenti della banda, tutti minorenni sempre di Cusago, di cui uno con precedenti, sono stati individuati. Per loro, che all'inizio hanno cercato di negare l'accaduto mostrando un atteggiamento da bulli, è scattata una denuncia con le accuse di rapina in concorso e lesioni. Il 17enne picchiato è stato invece portato all'ospedale Fatebenefratelli, dove è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di cinque giorni.