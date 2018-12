in foto: (Immagine di repertorio)

È finita per terra dopo essere stata aggredita da un ragazzo per la sua collana. Ma una donna è riuscita a resistere al suo aggressore e lo ha trattenuto fino all'arrivo della polizia. E così il rapinatore, un ragazzo di 21 anni originario del Gambia, è stato arrestato. L'episodio è avvenuto venerdì alla stazione Centrale di Milano, nella grande sala denominata Galleria delle carrozze, accesso principale del grande e trafficato scalo ferroviario. La vittima della rapina aveva al collo una collana di grande valore, pari a circa tremila euro. Proprio il gioiello ha attirato la malsana attenzione del 21enne che ha buttato a terra la donna per strapparle la catenina.

Nonostante l'aggressione la vittima della rapina è però riuscita a opporre una strenua resistenza, bloccando il suo giovane aggressore fino all'arrivo di una pattuglia della Polfer. Il 21enne è stato così arrestato e la collana è stata restituita alla legittima proprietaria. Nelle tasche del 21enne sono stati trovati anche pochi grammi di marijuana: una circostanza che potrebbe aggravare la sua posizione e portare ad altre accuse oltre a quella di rapina.