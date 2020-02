in foto: foto di repertorio

Rapina a mano armata in una gioielleria di via Nicola Fabrizi a Milano, in zona Quarto Oggiaro. È successo nella mattinata di oggi, mercoledì 5 febbraio, attorno alle 10.30. Stando alla prima ricostruzione, tre uomini avrebbero fatto irruzione nel negozio impugnando un coltello. Nel corso della rapina sono rimaste ferite tre persone, di cui i due titolari dell'attività, colpite con pugni e coltellate in diverse parti del corpo. Le vittime, stando a quanto riportato dall'azienda regionale emergenza urgenza (Areu), sono due uomini di 67 e 72 anni e una donna di 70. Il personale sanitario è intervenuto sul posto con un'ambulanza per trasferire i feriti all'ospedale Sacco. Non sarebbero in pericolo di vita.

La dinamica della rapina

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della questura di Milano per cercare ricostruire con precisione quanto accaduto. Dai primi rilievi pare che i tre malviventi siano scappati con un sacchetto pieno di oro, gioielli e denaro. Stando ad alcune testimonianze, avrebbero anche perso per strada parte del bottino. La polizia si è messa subito sulle tracce dei tre criminali. Un episodio molto simile si era verificato una settimana fa, martedì 28 gennaio, quando alcuni rapinatori vestiti in giacca e cravatta avevano fatto irruzione in una gioielleria di via Gonzaga 5, sempre a Milano. Anche in questo caso i malviventi erano riusciti a darsi alla fuga.