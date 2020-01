in foto: Immagine di repertorio

Sono entrati in gioielleria in giacca e cravatta, così da non destare alcun tipo di sospetto, poi dopo aver finto di essere interessati all'acquisto di alcuni orologi hanno estratto le armi: una pistola e un martello. E così hanno svaligiato la gioielleria portando via oggetti del valore di migliaia di euro.

È accaduto a Milano nel tardo pomeriggio di oggi in via Gonzaga 5 in pieno centro: i due rapinatori si sono introdotti nell'esercizio commerciale intorno alle 18 ed è bastato poco per rivelare i presenti le proprie intenzioni. Secondo quanto raccontato dai testimoni mentre uno dei due, armato di pistola minacciava i presenti, l'altro con un martello si è accanito contro una delle vetrine che ha distrutto prendendo gli orologi di valore in essa contenuti.

La rapina è durata pochi attimi poi i due sono fuggiti dinanzi agli occhi scioccati dei presenti. Sul posto sono accorsi immediatamente gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano per raccogliere le testimonianze ed effettuare i rilievi utili alla ricostruzione dell'accaduto. Intanto sono state diramate le ricerche su tutto il territorio milanese e sul posto è stata inviata la polizia scientifica.