in foto: Immagine di repertorio

Momenti di paura oggi, lunedì 24 giugno, in una sala slot di via Arnoldo di Cambio, nella Chinatown di Milano. Stando a quanto si apprende, due malviventi, con il volto travisato e pistola in pugno, hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale costringendo, sotto la minaccia dell'arma, uno dei dipendenti a consegnargli l'incasso. Dopo aver arraffato il bottino, i due banditi sono usciti dalla sala slot e sono saliti su un'automobile, dandosi alla fuga: probabilmente nel tentativo di crearsi una via d'uscita più rapida e coprirsi la fuga, prima di abbandonare il posto i malviventi hanno esploso alcuni colpi di pistola, e si sono poi dileguati.

Sul luogo della rapina sono arrivati i carabinieri, che hanno immediatamente fatto partire le indagini sulla vicenda. Stando a quanto si apprende, i malviventi avrebbero esploso tre colpi di pistola: sarebbero infatti tre i bossoli rinvenuti dai militari dell'Arma sul posto. Stando anche a quanto emerso dalle indagini, l'automobile con la quale i banditi si sono dati alla fuga dopo la rapina sarebbe stata rubata. I militari hanno ascoltato le testimonianze di chi ha assistito alla rapine e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza poste all'interno della sala slot nella speranza di riuscire a ricavare qualche elemento utili all'individuazione dei due malviventi.