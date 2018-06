Ha attraversato la strada in un punto poco illuminato e lontano dalle strisce pedonali. Un ragazzo di 23 anni, probabilmente stordito dall'alcol, ha compiuto un'imprudenza che gli è purtroppo costata molto cara: il giovane è stato travolto da un'auto ed è adesso in fin di vita in ospedale. Il tragico incidente è avvenuto ieri notte a Milano, in viale Forlanini, lunga strada con spartitraffico centrale che collega la città con l'aeroporto di Linate e con i locali notturni della zona dell'Idroscalo. Proprio da quella direzione proveniva una donna di 33 anni alla guida di una Toyota Yaris. Pochi minuti prima dell'1, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, la 33enne si è trovata di fronte il ragazzo non riuscendo a evitare l'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze e un'atuomedica, oltre ai vigili urbani. Il 23enne è stato soccorso sul posto dal personale del 118 e poi trasportato d'urgenza al Policlinico: è ricoverato in coma, con prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte. Anche la conducente dell'auto ha dovuto far ricorso alle cure mediche: è rimasta sotto choc per l'accaduto ed è stata trasportata in codice verde alla Clinica Città studi.

I rilievi della polizia locale dovranno fare luce sull'esatta dinamica dell'accaduto. Dai primi accertamenti sembra che il 23enne, un cittadino somalo, fosse ubriaco. Si dovrà anche capire a che velocità stesse viaggiando la 33enne, per capire se stesse rispettando i limiti o se l'alta velocità potrebbe essere una delle concause dell'incidente: la speranza in ogni caso è che il ragazzo investito possa riprendersi al più presto.