in foto: L’intervento della polizia a Milano

Un ragazzo è sullo scooter assieme a una ragazza: due pattuglie della polizia fermano il mezzo e poi gli agenti fanno scendere i due dal motorino, strattonandoli. Il ragazzo viene scaraventato a terra e poi, mentre due poliziotti stanno cercando presumibilmente di ammanettarlo, viene raggiunto da due colpi, un paio di pugni, sferrati da uno dei due agenti. Nel frattempo un altro poliziotto tiene ferma la ragazza, anche lei fatta scendere dallo scooter ancora col casco allacciato in testa, come l'altro fermato. Non si tratta della scena di un action movie statunitense, ma delle immagini catturate da un video di cui Fanpage.it è venuto in possesso, relative a un episodio accaduto oggi a Milano, all'angolo tra via Ravenna e via Barabino.

Ad assistere alla scena anche un bambino in compagnia di un adulto

Siamo al quartiere Corvetto, vicino alla scuola primaria Fabio Filzi: ad assistere alla scena, oltre all'automobilista di passaggio che ha girato il video, ci sono anche un bambino e una persona adulta, presumibilmente un suo parente, che appaiono molto spaventati di fronte alla scena. Stando a quanto ricostruito da Fanpage.it, il ragazzo fermato è accusato di aver rubato uno scooter. Proprio ieri era sfuggito a un altro controllo della polizia, che questa volta però non se lo è lasciato sfuggire.