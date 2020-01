Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di violenza sessuale. In manette è finito un giovane di nazionalità boliviana, arrestato nella tarda serata di ieri dai poliziotti del commissariato Scalo Romana. Il ragazzo si trova adesso in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti. Sono ancora pochi i dettagli della vicenda: alle 11, presso la sal Scrofani della questura di Milano in via Fatebefratelli, è in programma una conferenza stampa durante la quale gli agenti che hanno eseguito l'arresto forniranno ulteriori informazioni sull'episodio.