in foto: Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata, nel pomeriggio di oggi, sabato 22 giugno, a Milano: un ragazzo di 27 anni ha tentato il suicidio lanciandosi sotto un treno della metropolitana alla Stazione Centrale. Nonostante i riflessi del macchinista, che è riuscito ad azionare il freno di emergenza e a ridurre notevolmente la velocità del treno, il convoglio ha colpito il ragazzo, che è stato trascinato per una decina di metri sui binari. Dopo l'impatto, incredibilmente, il 27enne si è alzato in piedi ed è risalito sulla banchina, dove ha atteso l'intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con due ambulanze e un'automedica: le condizioni del ragazzo sono piuttosto buone. Ha riportato una lesione alla testa, che gli è stata medicata sul posto, poi è stato trasportato in codice giallo al più vicino ospedale.

Una donna ferita per la brusca frenata del treno

I sanitari giunti in stazione hanno soccorso anche una donna di 68 anni, rimasta ferita durante la brusca frenata del treno: la donna è stata trasportata in codice verde in ospedale, dove le è stata riscontrata soltanto qualche leggera escoriazione. Per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine, Atm si è vista costretta ad interrompere la circolazione ferroviaria sulla linea M2 delal metropolitana. Dopo qualche tempo, la circolazione è stata interrotta solo tra le stazione di Cadorna e Lambrate, per poi essere ripristinata completamente.