Grave incidente nella serata di oggi, mercoledì 1 luglio, quando un ragazzo di 26 anni è stato travolto da un treno nella stazione di Greco Pirelli a Milano.

Sanitari e vigili del fuoco al lavoro, indaga la polizia ferroviaria

L'allarme è scattato alle 21.49 quando una chiamata di soccorso giunta all'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia informava di un giovane uomo travolto da un convoglio. Sul posto si sono quindi precipitate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Gli operatori sanitari, accompagnati dai vigili del fuoco di Milano e dalla polizia ferroviaria, sono ancora sul posto per soccorrere il ragazzo. Con l'ausilio dei pompieri, hanno operato la rimozione del corpo del 26enne da sotto il convoglio prima che i soccorritori lo portassero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Gli agenti della polizia ferroviaria, invece, stanno effettuando i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non è noto se il ragazzo sia stato vittima di una spinta oppure di una distrazione o ancora abbia deciso volontariamente di gettarsi sotto al convoglio.

A Como 23enne travolto da un treno, morto

Lo scorso 23 aprile, nella zona Borghi di Como, si è registrato un altro episodio simile. Un ragazzo di 23 anni, di origini gambiane, è stato travolto da un treno delle Ferrovia nord in transito nella stazione del capoluogo di provincia. Sul posto l'Areu ha inviato un'automedica e un'ambulanza in codice giallo. Una volta giunti nei pressi dei binari, i soccorritori del 118 hanno potuto però solo constatare il decesso della giovane vittima: per il ragazzo non c'era infatti ormai più niente da fare. Secondo quanto ricostruito, pare che il ragazzo si sia volontariamente gettato sotto al convoglio, togliendosi la vita.